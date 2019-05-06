Ремонт бытовой техники
в Уфе с гарантией

98% поломок техники исправляем в день вашего обращения!

Гарантия на работы до 3-х лет

Бесплатная диагностика

Ремонт в день обращения

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Скидка 20% на Ремонт бытовой техники
в Уфе до конца месяца

Скидка действует с 9:00 — 15:00.

Ремонт холодильников в Уфе
Скидка 20% на ремонт техники

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Ремонт бытовой техники в компании ДомБытСервис - это:

Качество

Импортные запчасти высокого качества

Гарантия

До 36-ти месяцев на все виды работ

Опыт

За нашими плечами более 11 лет

Доступность

Приедем в любой район и пригород

Ремонт бытовой техники в Уфе

Удобство

Ремонт техники на месте по факту выезда

Услуги по ремонту бытовой техники в Уфе:

Ремонт холодильников в Уфе
Ремонт холодильников
Ремонт стиральных машин в Уфе
Ремонт стиральных машин
Ремонт посудомоечных машин в Уфе
Ремонт посудомоечных машин
Ремонт духовых шкафов в Уфе
Ремонт духовых шкафов
Ремонт электроплит в Уфе
Ремонт электроплит
Ремонт варочных панелей
Ремонт кухонных вытяжек в Уфе
Ремонт кухонных вытяжек
Ремонт водонагревателей в Уфе
Ремонт водонагревателей
Ремонт СВЧ печей в Уфе
Ремонт СВЧ-печей
Ремонт телевизоров в Уфе
Ремонт телевизоров
Ремонт кофемашин в Уфе
Ремонт кофемашин
Ремонт пылесосов в Уфе
Ремонт пылесосов
Ремонт мелкой бытовой техники в Уфе
Ремонт мелкой бытовой техники

Сервисный центр “ДомБыт Сервис” осуществляет недорогой ремонт крупной и мелкой бытовой техники в Уфе с выездом мастера на дом. Ремонтируем бытовую технику импортного и отечественного производства. В компании работают опытные мастера по стиральным машинам, холодильникам, электроплитам, духовым шкафам и варочным панелям. Присутствие штатного электронщика позволяет нам выполнять непростой ремонт на микро-уровне: восстанавливать различные электронные схемы, модули и платы управления.

Если у Вас сломалась бытовая техника, мы всегда придем к Вам на помощь! Наша компания уже много лет специализируется на ремонте крупной и мелкой бытовой техники в Уфе. Наши специалисты профессионально и ответственно относятся к своей работе и получили немало благодарностей за отличную работу от довольных клиентов.

Работаем быстро, качественно, используя только оригинальные детали. Ремонтируем стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электроплиты, стеклокерамические поверхности, независимые духовые шкафы, микроволновые печи, пылесосы, проекторы и другую бытовую технику. Ремонт осуществляется в нашей мастерской, возможен выезд к клиенту на дом.