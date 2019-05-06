Сервисный центр “ДомБыт Сервис” осуществляет недорогой ремонт крупной и мелкой бытовой техники в Уфе с выездом мастера на дом. Ремонтируем бытовую технику импортного и отечественного производства. В компании работают опытные мастера по стиральным машинам, холодильникам, электроплитам, духовым шкафам и варочным панелям. Присутствие штатного электронщика позволяет нам выполнять непростой ремонт на микро-уровне: восстанавливать различные электронные схемы, модули и платы управления.

Если у Вас сломалась бытовая техника, мы всегда придем к Вам на помощь! Наша компания уже много лет специализируется на ремонте крупной и мелкой бытовой техники в Уфе. Наши специалисты профессионально и ответственно относятся к своей работе и получили немало благодарностей за отличную работу от довольных клиентов.

Работаем быстро, качественно, используя только оригинальные детали. Ремонтируем стиральные и посудомоечные машины, холодильники, электроплиты, стеклокерамические поверхности, независимые духовые шкафы, микроволновые печи, пылесосы, проекторы и другую бытовую технику. Ремонт осуществляется в нашей мастерской, возможен выезд к клиенту на дом.